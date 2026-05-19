Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale complesso cantieristico al mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Fincantieri mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,29%, rispetto a -1,99% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di Fincantieri mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,21 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,52. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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