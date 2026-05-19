Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri
(Teleborsa) - Balza in avanti il principale complesso cantieristico al mondo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Fincantieri mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,29%, rispetto a -1,99% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo status tecnico di Fincantieri mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 11,21 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,52. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 11,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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