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Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, in flessione del 2,68% sui valori precedenti.
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