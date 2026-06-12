Milano 10:57
51.529 +2,03%
Nasdaq 11-giu
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Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in aprile

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Regno Unito, Produzione industriale (MoM) in aprile
Regno Unito, Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,1%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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