Regno Unito, sussidi disoccupazione in aumento oltre le attese a maggio

Tasso di disoccupazione rallenta leggermente ad aprile al 4,9%

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito: a maggio sono risultati in salita di 31.200 unità, dopo aver riportato una crescita di 8.300 unità ad aprile (rivisto da un preliminare di +26.500). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 25.800 unità stimato dal consensus.



Scende marginalmente, invece, il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,9% ad aprile, dal 5,0% di marzo e atteso dagli analisti.



Nei tre mesi ad aprile, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 100 mila unità, contro la salita di 148 mila unità del mese precedente e di 75 mila indicata dal consensus.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, ad aprile, un incremento del 3,4% escludendo i bonus, pari al mese precedente, ma oltre il 3,2% indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,4% come a marzo (rivisto dal +4,1%), ma sopra il 4% del consensus.

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