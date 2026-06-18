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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in maggio
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18 giugno 2026 - 08.10
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Richieste sussidi disoccupazione in maggio pari a 31,2K unità
, in aumento rispetto al precedente 8,3K unità (la previsione era 25,8K unità).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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