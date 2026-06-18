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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in maggio

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Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in maggio
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in maggio pari a 31,2K unità, in aumento rispetto al precedente 8,3K unità (la previsione era 25,8K unità).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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