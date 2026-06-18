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52.422 -0,33%
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Regno Unito, Tasso disoccupazione in aprile

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Regno Unito, Tasso disoccupazione in aprile
Regno Unito, Tasso disoccupazione in aprile pari a +4,9%, in calo rispetto al precedente +5% (la previsione era +5%).

(Foto: © plasticperson / 123RF)
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