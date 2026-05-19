Stellantis annuncia nuova auto elettrica, compatta ed economica da produrre a Pomigliano

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato il lancio dell'innovativo progetto E-Car, per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita delle prime E-Car dalle linee di produzione è prevista nel 2028. La "E" di E-Car sta per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile.



"L'E-Car rappresenta un concetto profondamente radicato nel DNA europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte - ha detto il CEO Antonio Filosa - I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand. L'inizio della produzione è previsto nel 2028 nel nostro stabilimento di Pomigliano".



Con l'assegnazione dell'E-Car a Pomigliano - e la prospettiva di volumi produttivi significativi - Stellantis intende valorizzare la lunga tradizione dello stabilimento nella produzione di alcune delle vetture più iconiche e accessibili d'Europa, tra cui la Fiat Panda.



I modelli E-Car di Stellantis, si legge in una nota, saranno dotati di tecnologie BEV di livello mondiale, sviluppate in collaborazione con partner selezionati per garantire maggiore accessibilità economica e accelerarne il time-to-market.

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