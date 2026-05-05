Ariston Holding, assemblea approva bilancio, dividendo e nomine

(Teleborsa) - L’Assemblea Generale degli Azionisti di Ariston Holding , riunitasi oggi, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno: il bilancio 2025, la Relazione sulla remunerazione, la politica sui dividendi e la proposta di dividendo per il 2025. L’Assemblea ha quindi approvato la proposta di distribuzione in contanti di 0,10 euro per azione, pagabile il 20 maggio 2026, con record date 19 maggio 2026 e stacco cedola il 18 maggio 2026.



L'assemblea ha inoltre approvato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione quale soggetto incaricato a procedere all’acquisto di azioni proprie interamente liberate ed alcune nomine Riconfermato Maurizio Brusadelli come amministratore esecutivo e Katja Gerber, Laurent Jacquemin e Francesca Merloni quali amministratori non esecutivi della Società. Katja Gerber si qualifica come amministratore indipendente.



Ad oggi, Maurizio Brusadelli detiene 80.000 azioni ordinarie della Società, Laurent Jacquemin detiene 507.062 azioni ordinarie, Francesca Merloni controlla Amaranta s.r.l., che detiene 27.000.000 azioni a voto multiplo e 2.649.000 azioni ordinarie. Katja Gerber non detiene azioni della Società.





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