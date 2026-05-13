Lottomatica, buyback di 90.000 azioni
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 7 all'8 maggio 2026, complessivamente 90.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 27,5959 euro per euro, per un controvalore pari a 2.483.626,50 euro.
Dall'inizio del Programma, Lottomatica ha acquistato 90.000 azioni ordinarie (pari allo 0,036% delle azioni ordinarie in circolazione) per un controvalore complessivo pari a 2.483.626,50 euro. Le azioni acquistate nel suddetto periodo si sommano alle ulteriori 16.543.339 azioni
proprie già detenute dalla Società.
Pertanto, all'8 maggio 2026, il Gruppo detiene complessivamente 16.633.339 azioni proprie pari al 6,610% delle azioni ordinarie in circolazione.
Nel frattempo, sul listino milanese, peggiora la performance dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, con un ribasso dell'1,05%, portandosi a 26,3 euro.
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