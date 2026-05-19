Aedes, al via raggruppamento azionario nel rapporto di 1 a 10

(Teleborsa) - Aedes rende noto che, in data 25 maggio 2026, in virtù della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2026 e dell’iscrizione della medesima delibera presso il competente Registro delle Imprese, si darà esecuzione all’operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria Aedes ogni 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di 3 azioni ordinarie messe a disposizione dall’Azionista Istituto Ligure Mobiliare.



In particolare, si procederà al raggruppamento di 128.045.720 azioni ordinarie esistenti, prive di valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005349052), in 12.804.572 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare (codice ISIN

IT0005708174).



Per effetto dell’Operazione, il capitale sociale di Aedes sarà pari a 5.965.610,34 euro, suddiviso in 12.804.572 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.



Al fine di facilitare l’Operazione e la gestione delle eventuali frazioni che dovessero emergere dalla stessa, Aedes ha conferito incarico a Integrae SIM di rendersi controparte, a far data dal 25 maggio 2026 e sino al 29 maggio 2026, nella liquidazione delle frazioni mancanti o eccedenti l’entità minima necessaria per consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di nuove azioni ordinarie Aedes.

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