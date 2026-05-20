Milano 19-mag
48.355 0,00%
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Dow Jones 19-mag
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Londra 19-mag
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Francoforte 19-mag
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Chiusura in rosso per il derivato italiano, che termina la seduta segnando un calo dello 0,79%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 49.045. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 48.010. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 47.665, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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