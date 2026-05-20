Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio
Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,65%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49.485. Primo supporto visto a 47.790. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47.225.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)