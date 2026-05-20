Milano 19-mag
48.355 0,00%
Nasdaq 19-mag
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Dow Jones 19-mag
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Londra 19-mag
10.331 0,00%
Francoforte 19-mag
24.401 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 maggio

Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,65%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49.485. Primo supporto visto a 47.790. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47.225.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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