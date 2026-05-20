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Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,16%

Ibex 35 termina gli scambi a 18.051,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,16%
Madrid lievita del 2,16% e archivia la seduta a 18.051,7 Euro.
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