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/ Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,31%
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,31%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 50.009,35 punti
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20 maggio 2026 - 22.03
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L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,31% e chiude a 50.009,35 punti.
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