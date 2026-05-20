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Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,31%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 50.009,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,31%
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,31% e chiude a 50.009,35 punti.
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