BPER, JPMorgan ha quota potenziale dell'8,98% di cui il 5,98% in azioni

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 8,976% in BPER Banca . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'11 maggio 2026.



In particolare, il 5,978% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,024% sono obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,097% sono Put Option con data di scadenza 18/12/2026, il 2,876% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/11/2026 e il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029.

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