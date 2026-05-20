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BFF: Barclays ha quota in derivati del 5,5%, JPMorgan tutta in azioni del 3%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
BFF: Barclays ha quota in derivati del 5,5%, JPMorgan tutta in azioni del 3%
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,493% in BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 maggio 2026. In particolare, il 4,864% sono "Right to recall" senza data di scadenza, mentre lo 0,629% sono Equity Swap con data di scadenza compresa tra il 10/03/2028 ed l' 08/05/2028; "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 01/02/2027 ed il 29/04/2027.

Inoltre, JPMorgan Chase ha una partecipazione del 3,024% sui diritti di voto al 12 maggio.
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