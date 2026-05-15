BFF: Barclays ha quota potenziale del 6,3%, JPMorgan tutta in azioni del 2,9%

(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 6,337% in BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 11 maggio 2026. In particolare, lo 0,640% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 5,081% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e lo 0,616% con regolamento in contanti.



Inoltre, JP Morgan Chase ha una partecipazione del 2,862% sui diritti di voto all'8 maggio. In precedenza, al 7 maggio 2026, era del 3,282%.





Condividi

```