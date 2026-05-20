DiaSorin, nuovo Piano Industriale: guidance 2026 confermata, accelerazione fino al 2030

(Teleborsa) - DiaSorin ha presentato il Piano Industriale 2026-2030, confermando la guidance per l'anno in corso e delineando un percorso di crescita accelerata nei cinque anni, con il posizionamento del Gruppo come "specialista della diagnostica" in aree cliniche ad alto valore.



Sul fronte finanziario, le stime a tassi di cambio costanti (1,20 USD per EUR) indicano per il 2026 una crescita dei ricavi tra +5% e +6% rispetto all'esercizio precedente e un EBITDA margin adjusted tra il 32% e il 33%, entrambi in conferma della guidance precedentemente comunicata. Per il periodo 2026-2030 il piano prevede un CAGR dei ricavi tra +6% e +8%, un EBITDA margin adjusted al 34-35% nel 2030 e un free cash flow cumulato superiore a 1 miliardo di euro nel quadriennio 2027-2030.



La strategia si articola su tre linee di business. Nell'Immunodiagnostica il Gruppo punta a oltre 20 nuovi test in aree come autoimmunità, ipertensione, diagnostica gastrointestinale e malattie infettive, e lancerà il nuovo analizzatore LIAISON XL per rispondere alla crescente tendenza di consolidamento dei laboratori e ai maggiori volumi di testing. Nella Diagnostica Molecolare la crescita sarà guidata dal lancio del LIAISON NES per la diagnostica di prossimità al paziente in ambito respiratorio e salute femminile, dal rafforzamento della piattaforma di multiplexing LIAISON PLEX e dall'espansione del menu specialistico sulle piattaforme LIAISON MDX e MDX Plus.



Nel segmento Licensed Technologies il Gruppo intende rafforzare le partnership esistenti ed espandere il perimetro verso clienti accademici e farmaceutici, con applicazioni nella ricerca, nella scoperta di nuovi farmaci e nello sviluppo di vaccini.



Il CEO Carlo Rosa ha dichiarato: "Il Piano 2026-2030 riflette la nostra ambizione di rafforzare il posizionamento di Diasorin come leader nella diagnostica specialistica, facendo leva sulle differenti linee di business del Gruppo, attraverso l'introduzione di nuovi test e piattaforme tecnologiche all'avanguardia. Continueremo a investire nei nostri prodotti specialistici e nelle partnership strategiche per cogliere opportunità di crescita nei segmenti ad alto valore clinico, mantenendo al contempo un forte focus sulla creazione di valore nel lungo termine".

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