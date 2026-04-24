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Diasorin, buyback per oltre 4,9 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Diasorin, buyback per oltre 4,9 milioni di euro
(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 82.766 azioni proprie tra il 20 e il 24 aprile 2026, al prezzo medio di 59,970 euro e per un controvalore pari a 4.963.452,19 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti dello stesso giorno.

Al 24 aprile, Diasorin detiene 5.712.952 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari al 10,21% del capitale sociale.

A Milano, oggi, debole la giornata per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che porta a casa un calo dello 0,30%.



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