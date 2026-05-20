Eurozona, inflazione aprile confermata in accelerazione

(Teleborsa) - Confermata in accelerazione l'inflazione dell'Eurozona del mese di aprile 2026. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +3% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare, rispetto al +2,6% rilevato nel mese precedente.



Su base mensile, si registra un incremento dell'1%, come indicato nella prima lettura, rispetto al +1,3% del mese precedente.



L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata confermata al 2,2% su base annua, come da stima preliminare e leggermente sotto il mese precedente (2,3%). La variazione mensile è pari a +0,9%, uguale alla stima iniziale, contro il +0,8% del mese prima.



L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,1% tendenziale, in linea con la stima preliminare e contro il 2,2% del mese precedente. La variazione mensile è confermata a +0,8% dal +0,7% precedente.

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