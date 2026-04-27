Piazza Affari, i dividendi del 27 aprile 2026
(Teleborsa) - il 27 aprile 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Banca Profilo
ISIN: IT0001073045
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,007 EUR
Data di pagamento: 29/04/2026
Basicnet
ISIN: IT0001033700
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,16 EUR
Data di pagamento: 29/04/2026
Edison R
ISIN: IT0003372205
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,065 EUR
Data di pagamento: 29/04/2026
Fiera Milano
ISIN: IT0003365613
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,25 EUR
Data di pagamento: 29/04/2026
I.M.D. International Medical Devices
ISIN: IT0005549255
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,07 EUR
Data di pagamento: 29/04/2026
(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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