USA, produttività del settore non agricolo rallenta a +0,8% nel primo trimestre

(Teleborsa) - Nel 1° trimestre del 2026 la produttività del settore non agricolo in USA è aumentata dello 0,8% su base trimestrale, ben al di sotto del dato rivisto del trimestre precedente (+1,6% da +1,8%) ma lievemente superiore al +0,7% stimato dagli analisti. Il dato riflette un incremento della produzione dell'1,5% e delle ore lavorate dello 0,7%.



Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, la produttività del lavoro nel settore non agricolo è aumentata del 2,9% nel primo trimestre del 2026.



Secondo i dati preliminari del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è aumentato del 2,3%, ben al di sotto del +4,6% rivisto del 4° trimestre 2025 e inferiore al +2,6% delle attese. Il dato riflette un incremento del 3,1% della retribuzione oraria e un incremento dello 0,8% della produttività.



I costi unitari del lavoro sono aumentati dell'1,2% negli ultimi quattro trimestri.







(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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