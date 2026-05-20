Euronext, ok da soci a dividendo di 3,18 euro. Fabrizio Testa rieletto nel Managing Board

(Teleborsa) - Tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Euronext , la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, sono stati approvati.



Tra le altre cose, è stata approvato il bilancio d'esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo di 3,18 euro per azione ordinaria. Il pagamento del dividendo annuale avverrà il 27 maggio 2026, con data di stacco del dividendo il 25 maggio 2026 e record date il 26 maggio 2026.



Guardando alle nomine, c'è stata la riconferma di Dick Sluimers come membro del Supervisory Board, la nomina di George Handjinicolaou come membro del Supervisory Board, la riconferma di Fabrizio Testa come membro del Managing Board, la nomina di Yianos Kontopoulos come membro del Managing Board.











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