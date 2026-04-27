RES, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,08 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Recupero Etico Sostenibile (RES), società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e la distribuzione del dividendo da 0,08 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, previo stacco della cedola il 18 maggio 2026. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata al 19 maggio 2026.



I soci hanno nominato il consiglio di amministrazione per gli esercizi 2026-2028. I componenti sono: Maria Valerio, Antonio Valerio (1972), Antonio Valerio (1973), Serena Vespoli, Enrico Testa, Piero Angelone, Marco Maria Fumagalli. Maria Valerio è stata nominata dall’assemblea presidente.

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