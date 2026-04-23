Esprinet, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo: Testa confermato nuovo AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Esprinet, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,35 euro per azione, con stacco cedola il 4 maggio 2026 e pagamento dal 6 maggio.



Approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 deliberando la destinazione dell’utile di esercizio di 5,1 milioni di euro a riserva straordinaria.



L'assemblea ha nominato Giovanni Testa come nuovo consigliere, quale successore dell'AD dimissionario Alessandro Cattani, fino alla scadenza del CdA in carica. Il CdA riunitosi al termine dell'assemblea ha quindi nominato Testa amministratore delegato. Alla data della nomina Testa detiene direttamente 43.280 azioni Esprinet.

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