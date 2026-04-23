Perde Evotec sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - A picco Evotec , che presenta un pessimo -3,96%.



Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di Evotec classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,563 Euro e primo supporto individuato a 5,408. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,718.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```