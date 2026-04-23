Perde Evotec sul mercato di Francoforte
(Teleborsa) - A picco Evotec, che presenta un pessimo -3,96%.
Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Evotec classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,563 Euro e primo supporto individuato a 5,408. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,718.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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