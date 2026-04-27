Leonardo, Moody's Ratings alza il rating a Baa2: outlook positivo

(Teleborsa) - Moody's ha migliorato il rating di lungo termine di Leonardo portandolo a Baa2 da Baa3, confermando al contempo un outlook positivo. L’upgrade, si legge in una nota, riflette la solida performance operativa del gruppo e il progressivo rafforzamento dei principali indicatori creditizi negli ultimi anni.



Dal precedente miglioramento del rating, avvenuto tre anni fa, Leonardo ha registrato una crescita significativa dei ricavi e della redditività, accompagnata da una robusta generazione di cassa. In parallelo, il gruppo ha ridotto in modo sensibile la leva finanziaria, grazie anche a una gestione prudente della struttura del capitale.



Secondo Moody's, l'acquisizione della divisione Defence di Iveco Group non dovrebbe compromettere il profilo creditizio, alla luce delle attese di ulteriore crescita degli utili e di una solida posizione di liquidità. L’operazione, insieme alle joint venture con Rheinmetall e Baykar Technologies, rafforza il posizionamento del gruppo nei segmenti della difesa terrestre e dei sistemi aerei senza pilota.



Il contesto di mercato resta favorevole, sostenuto dall’aumento della spesa militare globale, con il 71% dei ricavi di Leonardo legati al settore difesa.



Il gruppo prevede una crescita dei ricavi nel medio termine e un significativo miglioramento della redditività, mantenendo al contempo una politica finanziaria prudente e orientata alla riduzione dell’indebitamento.

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