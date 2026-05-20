Meloni-Modi: "legame Italia-India strategico per il futuro"

(Teleborsa) - "Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva".
Lo scrivono, in un editoriale a doppia firma sul Corriere della Sera,
la premier Giorgia Meloni e l'omologo indiano Narendra Modi sottolineando che "negli ultimi anni, i nostri legami si sono ampliati con uno slancio senza precedenti, evolvendo da una cordiale amicizia a un partenariato strategico speciale
fondato sui valori di libertà e democrazia, nonché su una visione comune del futuro".
"In una fase in cui il sistema internazionale attraversa profondi cambiamenti - aggiungono -, il partenariato tra Italia e India è guidato da frequenti incontri ai più alti livelli politici e istituzionali, e
sta acquisendo una nuova e più elevata dimensione che combina il nostro dinamismo economico, la creatività delle nostre società e la saggezza di civiltà millenarie. La nostra cooperazione riflette la consapevolezza condivisa che prosperità e sicurezza nel XXI secolo saranno determinate dalla capacità delle Nazioni di innovare, gestire le transizioni energetiche e rafforzare la propria sovranità strategica. A tal fine, ci siamo impegnati ad approfondire e diversificare la nostra relazione bilaterale, con l'obiettivo di perseguire nuovi traguardi e valorizzare le nostre forze complementari".
"Puntiamo - scrivono ancora i due premier - a creare una potente sinergia tra il design italiano, l'eccellenza manifatturiera e i supercomputer di livello mondiale
— espressione della posizione dell'Italia come potenza industriale — e la rapida crescita economica dell'India, il talento ingegneristico, la scala produttiva e il suo ecosistema innovativo e imprenditoriale, che conta oltre 100 unicorni e 200.000 start-up. Non si tratta di una semplice integrazione, ma di una co-creazione di valore in cui i rispettivi punti di forza industriali si rafforzano reciprocamente. Vogliamo raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029". "L'innovazione tecnologica è al centro del nostro partenariato
- proseguono Meloni e Modi -. La nostra cooperazione si estende anche al settore spaziale. Sicurezza e stabilità restano elementi essenziali per garantire la prosperità delle Nazioni. Italia e India intendono rafforzare ulteriormente la loro cooperazione in settori quali difesa, sicurezza e tecnologie strategiche. L'energia rappresenta un altro pilastro fondamentale del nostro partenariato",
concludono i premier di Italia e India.