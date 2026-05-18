Amplifon, accordo per la cessione delle attività in India

Closing atteso nei prossimi mesi

(Teleborsa) - Amplifon , leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha firmato un accordo per la cessione del proprio business in India a Hearzap (Hearing Solutions Private Limited), operatore già consolidato nel mercato indiano.



Le attività in India, che comprendono una rete di circa 115 cliniche dirette e 460 dipendenti, hanno generato nel 2025 ricavi per circa 12 milioni di euro. Tale valore risulta marginale rispetto ai ricavi totali del Gruppo e ha generato un impatto negativo sull’EBITDA consolidato.



L’operazione, spiega una nota, rappresenta un ulteriore risultato dell’approfondita revisione strategica dei segmenti di business di Amplifon, condotta nell'ambito del programma di miglioramento delle performance "Fit4Growth". La dismissione contribuirà positivamente al mar gine EBITDA adjusted del Gruppo e non sono previsti oneri non ricorrenti significativi.



Il perfezionamento dell’operazione è previsto nei prossimi mesi, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive previste per questo tipo di transazioni.

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