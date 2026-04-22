Akzo Nobel corre con risultati trimestre migliori delle attese

(Teleborsa) - Il produttore di vernici olandese Akzo Nobel ha chiuso il primo trimestre con un utile operativo di 177 milioni di euro, in calo rispetto ai 195 milioni del 2025, ma in aumento di 15 milioni escludendo l'impatto valutario ed una cessione di attività in India.



Le vendite organiche risultano in calo dell'1% ed il fatturato del 9%, anch'essi impattati dal cambio (-5%) e dalla cessione in India (-3%). L'EBITDA adjusted si è attestato a 345 milioni di euro, in aumento di 24 milioni di euro su base annua escludendo la conversione valutaria e la cessione in India ( 357 milioni di euro nel 2025). Margine di EBITDA adjusterd in aumento al 14,5% dal 13,7% dell'anno prima.



Flusso di cassa netto derivante dalle attività operative negativo per 86 milioni di euro, in aumento di 26 milioni di euro su base annua (-112 milioni di euro nel 2025).



Le azioni Akzo Nobel alla Borsa di Amsterdam viaggiano in rialzo del 4,3% a 54,46 euro questa mattina.

Condividi

```