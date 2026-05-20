New York: in acquisto Delta Air Lines
(Teleborsa) - Protagonista la compagnia aerea americana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Delta Air Lines più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Delta Air Lines, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 70,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 76,93 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 65,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```