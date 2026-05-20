New York: scambi al rialzo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di vernici e rivestimenti , con una variazione percentuale del 2,59%.



L'andamento di Sherwin Williams nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Sherwin Williams evidenzia un declino dei corsi verso area 298,7 USD con prima area di resistenza vista a 311,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 290,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```