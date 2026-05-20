Nucleare, approvato testo ddl da Commissioni Camera

Pichetto: "passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia"

(Teleborsa) - Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera hanno completato nella mattinata di ieri la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Oggi le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori così da poter presentare il testo in aula martedì 26 maggio.



Nel corso del loro esame del provvedimento, le Commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali.



"Il via libera delle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare rappresenta un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Ringrazio i Presidenti, i relatori e tutti i parlamentari per il lavoro approfondito e serio svolto in queste settimane, che ha consentito di completare l'esame degli emendamenti e di rafforzare ulteriormente il testo del provvedimento. Le integrazioni approvate, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente, partecipato e orientato alle competenze industriali del Paese", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.



"Il voto sul mandato ai relatori consentirà di portare il testo in Aula il prossimo 26 maggio, proseguendo un confronto parlamentare fondamentale per dare all'Italia una strategia energetica moderna, pragmatica e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica", ha aggiunto.



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