Poste Italiane, nuovo CdA conferma Matteo Del Fante come amministratore delegato

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione
di Poste Italiane
ha confermato Matteo Del Fante quale Amministratore Delegato
. Il Consiglio ha inoltre approvato l'assetto dei poteri, riconoscendo al Presidente Silvia Maria Rovere sia il ruolo di supervisione sulle attività di audit, sia quello di curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con organi istituzionali e autorità. All'Amministratore Delegato sono stati attribuiti i poteri per l'amministrazione, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.
Il Consiglio ha quindi verificato il possesso, da parte del Presidente Silvia Maria Rovere e dei Consiglieri Carlo d'Asaro Biondo, Alessandro Marchesini, Salvatore Muscarella, Vincenza Patrizia Rutigliano, Francesco Scacchi e Vanda Ternau dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, dalla disciplina prudenziale di settore bancaria (applicabile a Poste Italiane in ragione delle attività di BancoPosta condotte dalle Società per il tramite del Patrimonio BancoPosta) e dal Codice di Corporate Governance, nonché il possesso, da parte del Consigliere Olga Cuccurullo, dei soli requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance. Il Consiglio ha rinviato ad una delle prossime sedute la ricostituzione al suo interno dei Comitati endo-consiliar
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