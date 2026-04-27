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Poste Italiane, nuovo CdA conferma Matteo Del Fante come amministratore delegato

Finanza
Poste Italiane, nuovo CdA conferma Matteo Del Fante come amministratore delegato
(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha confermato Matteo Del Fante quale Amministratore Delegato. Il Consiglio ha inoltre approvato l'assetto dei poteri, riconoscendo al Presidente Silvia Maria Rovere sia il ruolo di supervisione sulle attività di audit, sia quello di curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con organi istituzionali e autorità. All'Amministratore Delegato sono stati attribuiti i poteri per l'amministrazione, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze.

Il Consiglio ha quindi verificato il possesso, da parte del Presidente Silvia Maria Rovere e dei Consiglieri Carlo d'Asaro Biondo, Alessandro Marchesini, Salvatore Muscarella, Vincenza Patrizia Rutigliano, Francesco Scacchi e Vanda Ternau dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza, dalla disciplina prudenziale di settore bancaria (applicabile a Poste Italiane in ragione delle attività di BancoPosta condotte dalle Società per il tramite del Patrimonio BancoPosta) e dal Codice di Corporate Governance, nonché il possesso, da parte del Consigliere Olga Cuccurullo, dei soli requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance. Il Consiglio ha rinviato ad una delle prossime sedute la ricostituzione al suo interno dei Comitati endo-consiliari.
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