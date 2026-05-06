Enel, produzione in crescita nel 1Q 2026 con l'Italia che accelera (+13,9%)

(Teleborsa) - Enel ha pubblicato il report contenente i dati operativi del Gruppo del primo trimestre dell’anno 2026, come di consueto in anticipo rispetto all’approvazione da parte del Cda e alla divulgazione dei dati economico-finanziari contenuti nei documenti contabili periodici, in calendario il 7 maggio 2026.



Nei primi tre mesi dell'anno, la produzione consolidata di energia elettrica è stata pari a 47.801 GWh, in crescita del 2,4% rispetto al pari periodo 2025. Una dinamica che beneficia dell'incremento dell’output convenzionale (+17,1% a 9.235 GWh) – sostenuto dalle centrali a CCGT (+28,5%) - a fronte della sostanziale stabilità della generazione "Emission Free" (rinnovabili + nucleare) (-0,6% a 38.566 GWh). Qui, in particolare, l'eolico aumenta del 4,3% a 11.905 GWh, mentre l'idroelettrico flette del -5,3% a 13.783 GWh e il nucleare del -4,4% s 6.818 GWh.



Con riferimento alla sola Italia, la produzione di Enel ha accelerato del 13,9% a 8.571 GWh, grazie al forte contributo della generazione convenzionale (+47,0% a 2.959 GWh) e il consolidamento dell'output rinnovabile (+1,8% a 5.612 GWh).

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