Parigi: in calo Capgemini

(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che sta segnando un calo del 2,56%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Capgemini rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Capgemini mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 103,5 Euro. Rischio di discesa fino a 102,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 104,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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