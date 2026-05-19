Piazza Affari chiude in rosso fra acquisti selettivi. Bene il resto d'Europa

(Teleborsa) - Seduta in moderato ribasso per la Borsa di Milano, che fa peggio del resto d'Europa, mentre Wall Street si muove in calo dello 0,68%. I mercati hanno accolto con un cauto ottimismo l'annuncio che Trump ha bloccato la ripresa degli attacchi in Iran, che sarebbe stata prevista per oggi, a fronte dell'avvio di una nuova fase di trattative. Negoziati che, evidentemente, ripartiranno dall'ultima proposta consegnata da Teheran agli USA, che prevede lo stop alle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati, il riavvio del transito per Hormuz. Una promessa che è bastata solo in parte ai mercati, ma ha fatto ridimensionare il prezzo del petrolio.



Sul fronte macroeconomico, il PIL del Giappone è cresciuto del 2,1% su base annua, superando il consensus dell'1,7%, mentre i sussidi disoccupazione in regno unito sono risultati in aumento ad aprile.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,42%. L' Oro è in calo (-1,26%) e si attesta su 4.509,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,59%.



Sulla parità lo spread , che rimane a quota +75 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,94%.



Tra le principali Borse europee Francoforte avanza dello 0,38%, senza slancio Londra , che negozia con un +0,07%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,07%.



Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,65% sul FTSE MIB , portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share , che ha perso lo 0,66%, chiudendo a 50.930 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,77%); come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,51%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Avio , con una marcata risalita del 4,13%in scia al successo del lancio del satellite SMILE con Vega C.



Buona performance per Ferrari , che cresce del 3,47%in vista della prossima presentazione di Ferrari Luce.



Sostenuta Inwit , con un discreto guadagno del 2,73%.



Buoni spunti su A2A , che mostra un ampio vantaggio del 2,49%.



Fra i più forti ribassi si segnala Prysmian (-5,04%)con un settore tech che risente di prese di profitto.



Saipem scende del 3,18%.



In calo Amplifon , che segna un -2,5%.



Sotto pressione Banca Mediolanum , con un forte ribasso dell'1,91%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Reply (+4,70%), Juventus (+3,14%), Alerion Clean Power (+2,59%) e Intercos (+2,57%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cembre , che ha archiviato la seduta a -6,98%.



Scende BFF Bank , con un ribasso del 6,21%.



Crolla Comer Industries , con una flessione del 5,56%.



Vendite a piene mani su Ferretti , che soffre un decremento del 5,06%, dopo aver annunciato un calo di ordini e fatturato nel trimestre.





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