Milano scende con l'Europa. Occhi sui colloqui in Pakistan

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza la seduta per Piazza Affari e per gli altri mercati europei. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l' S&P-500 . Sul sentiment degli investitori regna un clima di attesa per i possibili negoziati a Islamabad tra Stati Uniti e Iran, con l'obiettivo di trovare un'intesa e scongiurare un ulteriore inasprimento del conflitto bellico in vista del termine del cessate il fuoco di due settimane fa. Sebbene lo Stretto di Hormuz rimanga, al momento, in gran parte bloccato, il mercato continua a privilegiare uno scenario di de-escalation.



Prevale la cautela sull' euro / dollaro USA , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Crollo dell' oro (-1,55%), che ha toccato 4.746,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,22%.



In salita lo spread , che arriva a quota +76 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,77%.



Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente debole Francoforte , che registra una flessione dello 0,60%, si concentrano le vendite su Londra , che soffre un calo dell'1,01%, e vendite su Parigi , che registra un ribasso dell'1,14%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,63% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share , che si ferma a 50.410 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Tenaris , che avanza di un discreto +1,73%.



Sostanzialmente tonico Nexi , che registra una plusvalenza dell'1,33%.



Guadagno moderato per Generali Assicurazioni , che avanza dell'1,12%.



Piccoli passi in avanti per STMicroelectronics , che segna un incremento marginale dello 0,87%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Leonardo , che ha chiuso a -4,87%.



Seduta negativa per Lottomatica , che mostra una perdita del 3,51%.



Sotto pressione Fincantieri , che accusa un calo del 2,90%.



Scivola Saipem , con un netto svantaggio dell'1,90%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ERG (+3,52%), WIIT (+3,20%), Reply (+2,35%) e BFF Bank (+2,33%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Interpump , che ha archiviato la seduta a -3,15%.



In rosso NewPrinces , che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.

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