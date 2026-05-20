TIM, domani 21 maggio la conversione obbligatoria e la revoca delle azioni di risparmio

(Teleborsa) - TIM ha comunicato che, in data odierna, ha avuto efficacia la conversione facoltativa delle azioni di risparmio, a cui hanno aderito 5.634.300.438 azioni di risparmio di TIM, pari al 93,5% del totale delle azioni della medesima categoria. Agli azionisti di risparmio aderenti sono state assegnate azioni ordinarie secondo il rapporto di 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio oggetto della conversione facoltativa e un conguaglio in denaro pari a 0,12 euro lordi per azione di risparmio, con un corrispondente esborso per TIM pari a 676.116.053 di euro.



TIM ha ricordato inoltre che le azioni di risparmio per le quali non sia stata esercitata la conversione facoltativa saranno oggetto di conversione obbligatoria, che avrà efficacia in data 21 maggio 2026, con il pagamento di un conguaglio in denaro pari a 0,04 euro lordi per azione di risparmio e l'assegnazione di 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio oggetto di conversione obbligatoria. Dal prossimo 21 maggio tutte le azioni di risparmio saranno revocate dalla quotazione su Euronext Milan; le azioni ordinarie della società rivenienti dalla conversione saranno negoziate sul mercato.

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