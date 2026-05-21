Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10.246,6. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.483,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 10.720,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)