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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Seduta decisamente positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in rialzo dell'1,71%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del FTSE MIB suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 50.036 e supporto visto a quota 48.341. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 51.732.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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