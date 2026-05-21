Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio
Seduta decisamente positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in rialzo dell'1,71%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo del FTSE MIB suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 50.036 e supporto visto a quota 48.341. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 51.732.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)