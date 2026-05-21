Burlando (Bancomat): “La sovranità monetaria europea passa dalle infrastrutture”

(Teleborsa) - "Ogni moneta che ha avuto peso geopolitico si è appoggiata a un’infrastruttura che ne garantiva il funzionamento e, nei momenti critici, il controllo. Gli americani, per esempio, sono stati molto bravi a costruire le infrastrutture necessarie ai pagamenti, in grado di accettare non solo dollari. E’ per questo che la sovranità monetaria europea non si esaurisce solo con la scelta della moneta ma riguarda anche la scelta dell’infrastruttura". Lo ha dichiarato l'AD di Bancomat, Fabrizio Burlando, nel corso del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, evento organizzato tra gli altri dal Gruppo Il Sole 24 Ore.



"Le due cose non sono separabili e se l’Europa vuole che la propria moneta — che sia pubblica o privata, digitale o no — abbia autonomia reale, deve costruire i circuiti su cui farla girare attraverso infrastrutture nazionali radicate, capaci di interoperare. Se pensiamo al futuro, rappresentato dalle stablecoin, non basta emettere una moneta. Anche in questo caso conta l’infrastruttura. Una stablecoin in euro non basta, sarebbe una copia di quelle americane. Conta chi emette, dove stanno le riserve, su quale architettura la stablecoin viaggia. L’architettura è il vero valore a lungo termine. Le stablecoin sono una grande innovazione ma al tempo stesso un importante attore dietro al rischio che il dollaro sta prendendo. Noi crediamo ad una via europea con una stablecoin istituzionale basata sull’euro e in piena sintonia con il sistema bancario che può essere una soluzione molto meno rischiosa di una stablecoin in dollari", conclude Burlando.

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