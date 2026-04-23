Chiesi, ricavi in aumento ed EBITDA in calo nel 2025. Lascia l'AD Giuseppe Accogli

(Teleborsa) - Chiesi, colosso italiano della biofarmaceutica, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 3,625 miliardi di euro, in aumento dell'8,2% a tassi di cambio costanti (CER) rispetto al 2024. L'EBITDA ha raggiunto i 931 milioni di euro (25,7%), in calo rispetto a circa 1 miliardo di euro dell'anno prima. La Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa al netto delle passività finanziarie, inclusi i leasing) è pari a 729 milioni di euro, in miglioramento di 194 milioni di euro rispetto al 2024.



Le tre aree terapeutiche del Gruppo - Respiratorio (Air), Malattie Rare (Rare) e Cure Specialistiche (Care) - hanno tutte contribuito positivamente ai ricavi dell'anno. La solida performance della business unit Global Rare Diseases ha portato le vendite a 906 milioni di euro, +22,3% a tassi di cambio costanti (CER), rappresentando il 50% della crescita complessiva del Gruppo negli Stati Uniti, in Europa e nei mercati internazionali. I ricavi della franchise Air hanno raggiunto 1,886 miliardi di euro, in aumento del 3,9% (CER), trainati da un'importante crescita della tripla terapia inalatoria di Chiesi (+15,8%), che ha più che compensato la continua concorrenza dei farmaci generici sui prodotti legacy. Infine, i ricavi della franchise Care si sono attestati a 904 milioni di euro, con una crescita a doppia cifra (+13,3% CER) nei principali mercati.



Sostenuto da tre anni di internazionalizzazione accelerata, il Gruppo ha continuato ad ampliare la propria presenza globale. Gli Stati Uniti si sono confermati la regione a più rapida crescita (+23,5% a cambi correnti; +28,9% CER). Anche la regione China & International e i mercati emergenti hanno registrato una crescita a doppia cifra. I Paesi UE di medie dimensioni sono cresciuti del 9,8%, mentre i mercati Top 5 dell'UE sono rimasti sostanzialmente stabili (-0,6% CER) in un contesto maturo.



Chiesi ha inoltre annunciato una transizione della leadership, dato che Giuseppe Accogli, dopo un mandato triennale, lascerà l'azienda il prossimo 15 maggio per intraprendere una nuova opportunità professionale. Il CFO Jean-Marc Bellemin sarà nominato CEO ad interim del Gruppo (mantenendo al contempo il ruolo attuale di CFO), con il pieno supporto del Group Executive Leadership Team e del Consiglio di Amministrazione. Il processo di selezione per individuare il candidato più adatto alla prossima fase del percorso del Gruppo è già in fase avanzata.



"Giuseppe Accogli ha svolto un ruolo significativo nel rafforzare l'organizzazione e nel sostenerne lo sviluppo negli ultimi anni, in particolare in termini di performance aziendale ed evoluzione culturale - ha commentato il presidente Alessandro Chiesi - A nome del Consiglio di Amministrazione e personalmente, desidero ringraziarlo calorosamente per il suo contributo. Ringraziamo inoltre Jean-Marc Bellemin per aver assunto il ruolo ad interim e per garantire una transizione fluida. Chiesi dispone di fondamenta solide e profonde, una strategia chiara e un team di leadership di talento. Grazie al lavoro appassionato di tutte le nostre persone, siamo ben posizionati per assicurare continuità e progresso, mantenendo al contempo il focus sulle esigenze dei pazienti, sul supporto alle nostre persone e sull'avanzamento dei nostri obiettivi di innovazione e sostenibilità"



Per il 2026, Chiesi prevede un'ulteriore crescita dei ricavi a singola cifra media, sostenuta dall'espansione dei prodotti core, dal rafforzamento geografico e dall'aumento della capacità industriale. Il Gruppo continuerà a far progredire i programmi respiratori in fase avanzata, inclusi gli studi sulla terapia inalatoria tripla (ICS/LABA/LAMA) e il lancio di inalatori pMDI con propellenti a basso potenziale di riscaldamento globale, accelerando al contempo l'innovazione in neonatologia e rafforzando ulteriormente la propria posizione nell'area delle malattie rare a livello globale.

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