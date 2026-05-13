ESPE, 2025 cresce a doppia cifra con ricavi a 85 milioni

Proposto dividendo di 0,30 euro, dividend yield oltre l'8%

(Teleborsa) - Il Gruppo ESPE , attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, ha chiuso il 2025 con Ricavi delle vendite pari a 85,1 milioni di euro, in crescita su base annua del 69,7%. La divisione Impiantistica ha generato 79,2 milioni di ricavi (circa il 93,1% del totale), la divisione Produzione ha generato un fatturato di 1,7 milioni, mentre la nuova divisione Energy Security (costituitasi per effetto dell’ingresso di Secur Impianti S.r.l. e Brain Room S.r.l.) ha contribuito per 3,8 milioni. Il Valore della produzione è pari a 83,3 milioni, in aumento del 26,2%.



Il portafoglio ordini del Gruppo si attesta a 78,5 milioni, rispetto a 92,4 milioni al 31 dicembre 2024, ed è costituito per il 96% dal business fotovoltaico. Alla data del 13 maggio 2026, il portafoglio ordini ammonta a circa 99,8 milioni, superando il dato di fine

2024, di cui circa il 97% riferibili al business fotovoltaico, prevalentemente concentrato nel segmento utility scale e agrivoltaico, con visibilità operativa estesa fino alla fine dell’esercizio 2027.



L’EBITDA consolidato si attesta a 15,1 milioni, in crescita del 74,8% su base annua, grazie all’efficientamento nella gestione delle commesse, all’acquisizione di progetti di maggiori dimensioni e al contributo delle società del Gruppo ESPE. L’EBITDA Margin risulta pari al 18,1%, in netto miglioramento rispetto al 13,1% del precedente esercizio. L’EBIT è pari a 11,7 milioni, rispetto a 5,9 milioni al 31 dicembre 2024, dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 3,4 milioni. Il Risultato di esercizio ammonta a 7,8 milioni, più che raddoppiato dai 3,4 milioni al 31 dicembre 2024, di cui 7,1 milioni di competenza del Gruppo ESPE.



L’Indebitamento Finanziario Netto cifra in 17,7 milioni, in aumento rispetto a 15,3 milioni al 31 dicembre 2024 riflettendo principalmente le dinamiche connesse allo sviluppo del business, al rafforzamento della struttura operativa e agli investimenti funzionali al percorso di crescita del Gruppo ESPE.



Il Cda ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,30 euro per azione, per in importo complessivo di 3,64 milioni. A fronte del dividendo ordinario che verrà posto in pagamento a partire dal 16 settembre 2026, il dividend yield risulta pari all’8,3% mentre il payout ratio risulta pari al 52,1%.



"Alla luce dei positivi risultati registrati nel corso dell’esercizio 2025 e pur permanendo elementi di incertezza legati al contesto macroeconomico e geopolitico internazionale, il Gruppo ESPE prevede un positivo sviluppo delle proprie attività anche nel corso dell’esercizio 2026.", si legge nella nota ai conti di ESPE.

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