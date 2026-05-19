BCC Iccrea, finanziamenti a valenza sociale per 1,6 miliardi nel 2025

(Teleborsa) - Il Gruppo BCC Iccrea ha presentato il report Il Valore di Crescere Insieme, che analizza l’impatto economico e sociale generato nel 2025 sui territori serviti dal Gruppo.



Nel 2025, il Gruppo BCC Iccrea ha registrato crediti netti alla clientela per 97, 9 miliardi di euro (+4,7% a/a contro un +2,3% della media di mercato). Il 48,5% dei finanziamenti lordi è destinato alle famiglie, mentre il 27,6% è destinato esclusivamente alle PMI. In particolare, tra le erogazioni effettuate nell’anno, 6 miliardi sono stati destinati a favore di piccole e micro imprese con meno di 20 addetti.



Nel 2025, le 111 BCC del Gruppo, nel 2025, hanno realizzato anche finanziamenti a valenza sociale per 1,6 miliardi di euro ed oltre 25mila erogazioni liberali per 70 milioni di euro, di cui 52 milioni in beneficenza e circa 17 milioni in sponsorizzazioni, supportando importanti iniziative sul territorio che hanno spaziato dall’arte alla cultura, dallo sport alla salute, dal welfare allo sviluppo economico.



Gli investimenti sostenibili, tra gestione diretta, attività di collocamento e distribuzione, si sono attestati a oltre 16 miliardi di euro.



Nel corso dell’anno il Gruppo, confermando il suo contributo alla Fondazione del Credito Cooperativo "Tertio Millennio" – ETS, ha consolidato e ampliato le iniziative di educazione finanziaria, con 75 BCC attive e 560 attività, proseguendo i percorsi di divulgazione e formazione su tutto il territorio nazionale.

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