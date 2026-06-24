Francoforte: andamento rialzista per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo della società chimico-farmaceutica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 138,4 Euro e primo supporto individuato a 136,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 140,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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