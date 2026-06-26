Francoforte: andamento negativo per Merck KGaA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia farmaceutica tedesca , che mostra un decremento del 2,01%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società chimico-farmaceutica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 145,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 143,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 148,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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