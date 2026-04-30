USA, stoccaggi gas salgono meno delle attese nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Salgono meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 24 aprile 2026 sono risultati in crescita di 79 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela inferiore al consensus (83 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 103 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.142 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 5,7% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.026) e in salita del 7,7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.989 BCF.

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