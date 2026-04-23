USA, stoccaggi gas salgono più delle attese nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 17 aprile 2026 sono risultati in crescita di 103 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela superiore al consensus (96 BCF). La settimana prima si era registrato un aumento di 59 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 2.063 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 7,4% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.921) e in salita del 7,1% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.926 BCF.

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