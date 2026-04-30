Milano
17:26
48.202
+0,85%
Nasdaq
17:26
27.263
+0,28%
Dow Jones
17:26
49.486
+1,28%
Londra
17:26
10.373
+1,56%
Francoforte
17:27
24.266
+1,30%
Giovedì 30 Aprile 2026, ore 17.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 24 aprile
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 24 aprile
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 aprile 2026 - 16.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 24 aprile su base settimanale (WoW) 79 Mld piedi cubi
, in calo rispetto al precedente 103 Mld piedi cubi (la previsione era 83 Mld piedi cubi).
Condividi
Leggi anche
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 3 aprile
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 10 aprile
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 27 marzo
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 17 aprile
Altre notizie
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 3 aprile
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 24 aprile
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 10 aprile
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 3 aprile
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 24 aprile
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 17 aprile
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto