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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 24 aprile

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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 24 aprile
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 24 aprile su base settimanale (WoW) 79 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 103 Mld piedi cubi (la previsione era 83 Mld piedi cubi).
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